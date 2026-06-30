തിരുവനന്തപുരം മേയറെ സന്ദർശിച്ച് കോഴിക്കോട് മേയറും സർവകക്ഷി സംഘവും; തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കൂടിക്കാഴ്ച

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 20:00 IST
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തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ മേയർക്കെതിരെ എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയറും കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സർവകക്ഷി സംഘവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മേയറെ സന്ദർശിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി രാജേഷ് കോഴിക്കോട് മേയർ ഒ.സദാശിവനെ ഷാളണയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ലീഗ് അംഗവും കോഴിക്കോട്ടെ പ്രതിപക്ഷകക്ഷിനേതാവുമായ ഷമീല്‍ തങ്ങളടക്കം യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും മേയർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവന്തപുരത്തെത്തിയപ്പോഴത്തെ സൌഹൃദ സന്ദർശനം മാത്രമാണെന്ന് കോഴിക്കോട് മേയർ പ്രതികരിച്ചു.

​നഗരത്തിലെ വിവിധ വികസന-ഭരണ കാര്യങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾക്കായാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നയിക്കുന്ന നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും നോക്കിക്കാണുന്നത്.

​പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇരു നഗരങ്ങളിലെയും ജനപ്രതിനിധികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഭരണപരമായ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണോ അതോ മറ്റ് ചർച്ചകൾക്കായാണോ എന്നതിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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