കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ ക്ലോക്ക് ടവർ അപകടം; അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റാൻ തീവ്രശ്രമം: ട്രെയിനുകൾ വൈകാൻ സാധ്യത

By  Metro Desk Jul 10, 2026, 08:14 IST
കോഴിക്കേട് റയിൽവേ

കോഴിക്കോട്: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തകർന്നുവീണ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടും മൂന്നും ട്രാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ.

​കഴിഞ്ഞ രാത്രി വടം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് തവണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചു താഴെയിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അവശേഷിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ തീവ്രശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. ട്രാക്കുകളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ഈ റൂട്ടിൽ ട്രെയിനുകൾ വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സർവീസുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ:

ഷൊർണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ: ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ തിരിച്ചുവിടും.

മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ: നാലാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ സർവീസ് നടത്തും.

​വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11:10 ഓടെയാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്ലോക്ക് ടവർ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് തകർന്നുവീണത്. അപകടസമയത്ത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ യാത്രക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. യാത്രാക്ലേശം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ച ശേഷം സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം.

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