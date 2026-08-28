കെപിസിസിക്ക് മുഴുവൻ സമയ അധ്യക്ഷനെ ഉടൻ നിയമിക്കണം: മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കെപിസിസി പുനഃസംഘടന നടപടികൾ കൂടുതൽ വൈകാതെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. മുഴുവൻ സമയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിലെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം.
""സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ട് 101 ദിവസമായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നിശ്ചലമാണ്. അതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഒരു അധ്യക്ഷനെ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ സമയ അധ്യക്ഷനെയാണ്''- മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
താൽക്കാലികമായോ അഡ്ഹോക്ക് രീതിയിലോ ഉള്ള അധ്യക്ഷനെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കോൺഗ്രസിൽ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള നിരവധി നേതാക്കളുണ്ട്. "ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പദവി" എന്ന തത്വമാണ് കഴിയുന്നത്ര പിന്തുടരേണ്ടതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫ് സർക്കാരും തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, സർക്കാർ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെപിസിസിക്ക് മുഴുവൻ സമയ അധ്യക്ഷനില്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യുക്തിയില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
ഓണക്കാലത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. വാഗ്ദാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബോർഡുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും നിയമനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ഇക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ഉടൻ ഇത്തരം പുനഃസംഘടനകൾ പൂർത്തിയാക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.