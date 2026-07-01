നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; തൃശൂരിൽ വൻ അപകടം

By  Metro Desk Jul 1, 2026, 00:08 IST
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തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് റോഡരികിലെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി വൻ അപകടം. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ലോ ഫ്ലോർ എയർകണ്ടീഷൻഡ് ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.തൃശൂരിൽ അക്കികാവിലാണ് അപകടം. 

​നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് പെട്ടെന്ന് റോഡരികിലെ കടയുടെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ബസ്സിന്റെ മുൻഭാഗത്തിനും കടയ്ക്കും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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