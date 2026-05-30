ആകാശവും കടലും കീഴടക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി; റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ നികുതി പ്രശ്നം
കൊച്ചി: സാധാരണക്കാരുടെ വിനോദയാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകി റെക്കോർഡ് വരുമാനവുമായി കുതിച്ചുയരുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി. റോഡ് നികുതിയിളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് വൈകുന്നതു കാരണം കേരളത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ബജറ്റ് ടൂറിസം യാത്രകളും താത്കാലികമായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോടികളുടെ ലാഭത്തിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയെ നയിക്കുന്ന ജനപ്രിയ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങി അന്തർസംസ്ഥാന സർവീസുകൾ നടത്താനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.
കപ്പലിലും വിമാനത്തിലും ട്രെയ്നിലും കയറ്റാൻ കെഎസ്ആർടിസി
ബജറ്റ് ടൂറിസം വൻ വിജയമായതോടെ ട്രെയിൻ, വിമാനം, കപ്പൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള വൻ ടൂറിസം പാക്കെജുകളിലേക്കാണ് കെഎസ്ആർടിസി ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും അടുത്തതന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക യാത്രകൾക്ക് തുടക്കമാകും. കപ്പലിലും വിമാനത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാക്കെജുകളാണ് ഇതിനായി കെഎസ്ആർടിസി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനു പുറമെ, തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയ്ൻ പാക്കെജുകൾ വരും മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിമാനത്തിലും ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന അഖിലേന്ത്യാ ടൂറിസം പാക്കെജും ഈ വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് വരെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കാനുള്ള വലിയ തയാറെടുപ്പിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി.
റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിന് ബ്രേക്ക്
ഒരു വശത്ത് കപ്പലിലും വിമാനത്തിലും ഗൾഫിലേക്കും കശ്മീരിലേക്കും വരെ വിനോദയാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും, 2026-ലെ ആദ്യ നാല് മാസം കൊണ്ട് മാത്രം 19 കോടി രൂപ ലാഭം കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റമാണ് കെഎസ്ആർടിസി നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മറുവശത്ത് അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും സർവീസ് നടത്താൻ പോലും കഴിയാതെ ബസുകൾ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത്!
ഒരു വശത്ത് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് പ്രതിമാസം 47 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന റോഡ് നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും, സർക്കാർ ഉത്തരവ് വൈകുന്നതും കാരണം അന്തർസംസ്ഥാന യാത്രകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തേണ്ടി വന്നു എന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ്.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന നികുതിയിളവിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. തുടർന്ന് അനുവദിച്ച 45 ദിവസത്തെ അധിക സമയപരിധിയും മേയ് 14-ഓടെ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകാനുള്ള താത്കാലിക പെർമിറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള നികുതിയിളവ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ സർക്കാരിനു കെഎസ്ആർടിസി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉത്തരവ് വരാൻ വൈകുകയാണ്. വിനോദയാത്രകൾക്കായി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ബുക്ക് ചെയ്തവരും അവധിയെടുത്തവരും ഇതോടെ വലിയ ആശങ്കയിലായി.
ബുക്കിങ് കുറവും ആശങ്കയും
ഇതിനൊപ്പമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കെജുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പിന്മാറുന്ന പ്രവണത. ഇതെത്തുടർന്ന് മേയ് മാസത്തെ അവസാന വാരത്തിൽ നടക്കേണ്ട പല യാത്രകൾക്കും സീറ്റുകൾ ബാക്കിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേസമയം പത്ത് ദിവസം മുൻപേ ബുക്കിങ് പൂർണമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇക്കുറി 50 ശതമാനത്തോളം ബുക്കിങ് മാത്രമേ മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
ഒരു വശത്ത് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വരെ വിനോദസഞ്ചാരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കോടികളുടെ വരുമാന കണക്കുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി തയാറെടുക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഭരണപരമായ കാലതാമസവും നികുതി പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ടൂറിസം ബസുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിരാശരാക്കി കട്ടപ്പുറത്തിടേണ്ടി വരുന്നത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.