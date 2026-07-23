സ്ത്രീകളുടെ രാത്രികാല സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി 'പിങ്ക് ബസ്' വരുന്നു; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തുടക്കം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളുടെ രാത്രികാല യാത്രകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പിങ്ക് ബസ് സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിങ്ക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോപാർക്കിലെ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെയും നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സർവീസ് സമയം: വൈകുന്നേരം 6:00 മണി മുതൽ രാത്രി 10:45 വരെ.. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സർവീസ് പുലർച്ചെ വരെ വ്യാപിപ്പിക്കും
പ്രധാന റൂട്ട്: കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തമ്പാനൂർ, പട്ടം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ലുലു മാൾ വഴി കഴക്കൂട്ടം/ടെക്നോപാർക്ക് വരെയാണ് സർവീസ് ഓടുന്നത്.
ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്: സാധാരണ ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ തന്നെയാണ് പിങ്ക് ബസിലും ഈടാക്കുന്നത് (യാത്ര സൗജന്യമല്ല)
ആദ്യഘട്ട വിജയത്തിനു ശേഷം പിങ്ക് ബസ് സർവീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.