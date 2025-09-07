കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മരണം: പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണം, സസ്‌പെൻഷനിൽ തൃപ്തനല്ലെന്ന് സുജിത്ത്

Sep 7, 2025
kunnamkulam moonnammura

കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൽ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ തൃപ്തനല്ലെന്ന് മർദനത്തിന് ഇരയായ വിഎസ് സുജിത്ത്. മർദിച്ച പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഷുഹൈറടക്കം അഞ്ച് പേരെയും പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് സുജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർവീസിൽ തുടരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. മർദിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചത്. അഞ്ചാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൂടി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു

എസ് ഐ അടക്കം നാല് പേരെയാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. എസ് ഐ നുഹ്മാൻ, സീനിയർ സിപിഒ ശശീന്ദ്രൻ, സിപിഒമാരായ സജീവൻ, സന്ദീപ് എന്നിവർക്കാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. തൃശ്ശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
 

