കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മര്ദനം; നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
തൃശൂര് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെ മര്ദ്ദിച്ച നാല് പൊലീസുകാര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഡിഐജി ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചത്. ഈ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോള് സസ്പെന്ഷന്.
എസ് ഐ നൂഹ്മാന്, സിപിഒമാരായ ശശീന്ദ്രന്, സന്ദീപ്, സജീവന് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. കോടതി നടപടികള് നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് സര്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
തൃശൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജി ഉത്തരമേഖല ഐജിക്ക് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് സസ്പെന്ഷന് ശുപാര്ശ ചെയ്തിരുന്നത്. അച്ചടക്ക നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കാനും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഐജി ഹരിശങ്കറാണ് ഉത്തമേഖല ഐജിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയത്. എസ് ഐ നൂഹ്മാന്, സിപിഒമാരായ ശശീന്ദ്രന്, സന്ദീപ്, സജീവന് എന്നിവരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 4 പൊലീസുകാര്ക്കെതിരെ കോടതി ക്രിമിനല് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിഐജി റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടാമെന്ന നിയമോപദേശവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുകാര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാമെന്ന തൃശൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജി ആര് ഹരിശങ്കറിന്റെ ശിപാര്ശയിന്മേലാണ് പൊലീസിന് നിയമോപദേശം. കേസ് കോടതിയിലാണെന്നത് നടപടിക്ക് തടസമല്ല. നാല് പൊലീസുകാര്ക്കും അടുത്ത ആഴ്ച കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് നല്കും.