മണ്ണൊലിപ്പ് ഭീഷണിയിൽ കുതിരാൻ തുരങ്കം: പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ; പ്രദേശവാസികളും യാത്രക്കാരും ആശങ്കയിൽ
തൃശ്ശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ (പാലക്കാട്-തൃശ്ശൂർ പാത) പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തുരങ്കത്തിന് മുകളിലെ മലനിരകളിൽ നിന്ന് പാറയും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് വൻ തോതിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും തുരങ്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരും. മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സുരക്ഷാ ആശങ്ക: തുരങ്ക കവാടത്തിന് മുകളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾക്കും മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും മുകളിലൂടെ വെള്ളവും ചെളിയും വൻതോതിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്.
അധികൃതരുടെ ഇടപടിയൽ: വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ്: തൃശ്ശൂർ-പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മഴ കനക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗത കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കണമെന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായാൽ തുരങ്ക വശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.