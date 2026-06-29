കുട്ടനാട് എം.എൽ.എ റെജി ചെറിയാന്റെ വാഹനമിടിച്ച് അപകടം; ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക്

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 23:39 IST
Accident

ആലപ്പുഴ: കുട്ടനാട് എം.എൽ.എ റെജി ചെറിയാൻ സഞ്ചരിച്ച കാർ ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. നെടുമുടി ആശാരിപറമ്പിൽ സ്വദേശിയായ സുനീഷ് (22) എന്ന യുവാവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. എ.സി റോഡിൽ ചമ്പക്കുളത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.

​ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി കഴിഞ്ഞ് എം.എൽ.എ മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന ബൈക്കുമായി എം.എൽ.എയുടെ കാർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുനീഷിനെ ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

​അതേസമയം, അപകടത്തിന് പിന്നാലെ എം.എൽ.എയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തെത്തി. എം.എൽ.എ മദ്യപിച്ചാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്നും അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് മുങ്ങിയെന്നുമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത്.

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