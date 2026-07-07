കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ: രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി; റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
Jul 7, 2026, 13:24 IST
കൽപ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രണ്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു. കുന്നുകൂടിയ മണ്ണും വൻ അവശിഷ്ടങ്ങളും റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലെ റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. കനത്ത മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മണ്ണും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും റോഡിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ നിലവിൽ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം സാധ്യമല്ല. ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.