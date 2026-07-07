കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ: രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി; റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 13:24 IST
വയനാട്

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രണ്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു. കുന്നുകൂടിയ മണ്ണും വൻ അവശിഷ്ടങ്ങളും റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലെ റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

​അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. കനത്ത മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മണ്ണും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും റോഡിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ നിലവിൽ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം സാധ്യമല്ല. ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

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