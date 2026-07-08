ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയും അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്; സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ച് വയനാട് തുരങ്കപ്പാതയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് ഇരട്ട തുരങ്കപ്പാത പദ്ധതി കടന്നുപോകുന്നത് അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും കടുത്ത ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള സംസ്ഥാന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ (SEAC) റിപ്പോർട്ട് മറികടന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദൗർബല്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് കോടികൾ ചെലവിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ വൻകിട പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്.
2019-ലും 2024-ലും വൻ ദുരന്തങ്ങൾ വിതച്ച ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായ ശൂരൽമല, പുത്തുമല, മുണ്ടക്കൈ മേഖലകളോട് ചേർന്നാണ് കോഴിക്കോട് ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്ന് വയനാട് മേപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ഈ തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത്. തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളും മല തുരക്കലും മലഞ്ചെരിവുകളുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും, കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വൻ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന സമിതി വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ഏകദേശം 17 ഹെക്ടറിലധികം വനഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്ന പദ്ധതി, വന്യജീവി-മനുഷ്യ സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അപൂർവ ഇനം പക്ഷി-മൃഗാദികളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ അടിവരയിട്ടിട്ടും, കടുത്ത നിബന്ധനകളുടെ മറവിൽ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. തുരങ്ക നിർമ്മാണ വേളയിൽ പ്രകമ്പനം (vibration) ഉണ്ടാകരുതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്രായോഗികമായ നിബന്ധനകൾ വെച്ചാണ് അണക്കെട്ടുകളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും വേഗത്തിലാക്കിയത്.
സമീപകാലത്ത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളെയോ മുന്നറിയിപ്പുകളെയോ പരിഗണിക്കാതെ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോയതാണ് ഇത്തരം വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചതെന്ന വിമർശനം ഇപ്പോൾ ശക്തമാവുകയാണ്.