കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; നിയമ-സാങ്കേതിക തലത്തിൽ ഇരട്ട അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി: കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലുണ്ടായ മാരകമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നിയമ-സാങ്കേതിക തലങ്ങളിൽ വിപുലമായ ഇരട്ട അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തുരങ്കപാത നിർമാണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കരാർ കമ്പനി കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കും. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളിൽ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം; നിർമാണം നിർത്തിവെച്ചു
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തസ്ഥലത്തെ അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, അതുവരെ തുരങ്കപാതയുടെ പണികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുരങ്ക നിർമാണത്തിനായി ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണ് കൃത്യസമയത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മണ്ണ് മാറ്റാൻ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നിർദേശിച്ചിട്ടും അത് കരാറുകാർ അവഗണിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലായി മറ്റൊരു മണ്ണിടിച്ചിൽ കൂടി ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും."— വി.ഡി. സതീശൻ, മുഖ്യമന്ത്രി
ദുരന്തമുഖം സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കള്ളാടിയിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശവും പരിക്കേറ്റവർ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയും സന്ദർശിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ ടി. സിദ്ധിഖ്, പി.കെ. ബഷീർ, എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മേപ്പാടിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, ലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കുകയും ക്യാമ്പിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
നിലവിൽ ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെയും (NDRF) ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കാണാതായ ബാക്കി 5 പേർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴയും മൂടൽമഞ്ഞും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.