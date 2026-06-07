ചിരി മാഞ്ഞ് 'ലാഫിങ് വില്ല'; പ്രിയ നടൻ സലിം കുമാറിന് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി നാടും വീടും

By  Metro Desk Updated: Jun 7, 2026, 15:42 IST
Sali

കൊച്ചി: മലയാളികളെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ നടനും ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ സലിം കുമാറിന് നാട് വിട നൽകി. ലാഫിങ് വില്ലയിൽ ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് ചിതയൊരുക്കി. മക്കൾ ചന്തുവും ആരോമലും ചേർന്ന് ചിതക്ക് തീ കൊളുത്തി. സ്നിമതാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നാട്ടുകാരും അന്ത്യകർമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഏറെ നാളായി കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സലിം കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തോടെ വടക്കൻ പറവൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയായ 'ലാഫിങ് വില്ല' പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമായി. എപ്പോഴും ചിരിയും തമാശകളും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ആ വീട് ഇപ്പോൾ പ്രിയതാരത്തെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാനെത്തിയ ആരാധകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കണ്ണീരിനാൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറവൂരിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പങ്കെടുത്തത്.

മിമിക്രി വേദികളിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തിയ സലിം കുമാർ 'തെങ്കാശിപ്പട്ടണം', 'ഈ പറക്കും തളിക', 'മീശമാധവൻ', 'സി.ഐ.ഡി മൂസ', 'കല്യാണരാമൻ' തുടങ്ങി നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി. കോമഡി വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി 'അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്', 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ മികച്ച അഭിനയത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന-ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. ട്രോളന്മാരുടെ രാജാവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ എന്നിവരടക്കം രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

​ഭാര്യ: സുനിത. മക്കൾ: ചന്തു (നടൻ), ആരോമൽ.

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