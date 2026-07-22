അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ നിലപാടെടുത്തത് എൽ.ഡി.എഫ്; ഹർജികൾ തള്ളണമെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്': വി.ഡി. സതീശൻ

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 11:03 IST
VD Press Meet

തിരുവനന്തപുരം: വഖഫ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരാണെന്നും, എന്നാൽ അത്തരം ഹർജികൾ തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ് എക്കാലത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് വി.ഡി. സതീശൻ വിഷയത്തിൽ യു.ഡി.എഫിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹർജികൾ തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് യു.ഡി.എഫ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് എടുക്കാതെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുകയായിരുന്നു.— വി.ഡി. സതീശൻ

​വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും യു.ഡി.എഫ് തങ്ങളുടെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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