ട്രോളന്മാർ പണി തുടരട്ടെ; ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും: വെല്ലുവിളിയുമായി അഞ്ജലി നായർ

By  Metro Desk May 6, 2026, 12:18 IST
Anjali Nair BJP

കൊച്ചി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ട്വന്‍റി ട്വന്‍റി സ്ഥാനാർഥി അഞ്ജലി നായർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ട് നേടാനാകാത്തതിന്‍റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ജലി പ്രചാരണത്തിൽ താൻ 100 ശതമാനം നീതി പുലർത്തിയെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ട്രോളുണ്ടാക്കുന്നവർ അവരുടെ പണി ചെയ്യട്ടെയെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി തുടരുമെന്നും അവർ വ‍്യക്തമാക്കി. തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ദീപക് ജോയ് ആണ് വിജ‍യിച്ചത്. 51788 വോട്ടുകൾ നേടി കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 29471 വോട്ടുകൾ നേടി അഞ്ജലി നായർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമായിരുന്നു.

