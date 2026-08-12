ഓണത്തിന് വീട്ടിലെത്താം; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രത്യേക സർവീസുകൾക്ക് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു

By  Metro Desk Updated: Aug 12, 2026, 11:05 IST
KSRTC

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്തെ രൂക്ഷമായ യാത്രാതിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രത്യേക അന്തർസംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകളുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂരു തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകൾക്കാണ് ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

​ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2 വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും നാട്ടിലെത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ സർവീസുകൾ വലിയ ആശ്വാസമാകും.

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