തൊടുപുഴയിൽ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: പൊലീസുകാർ മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്
തൊടുപുഴ: തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടുകവലയിൽ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽനിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയും ചീട്ടുകെട്ടും കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്.
കരിമണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.ഐ) റോയ് സുകുമാരൻ, ഡ്രൈവർ ജിജോ ആന്റണി എന്നിവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായാണ് കാക്കനാട് റീജണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലാബിൽ നടത്തിയ രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുക്കി എസ്.പി വിഷയം ഡി.ജി.പിക്ക് കൈമാറി.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
സംഭവം നടന്നത്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ മങ്ങാട്ടുകവലയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയതായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
പ്രതിഷേധം: ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞുവെച്ചു.
കണ്ടെത്തൽ: തൊടുപുഴ സി.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയും ചീട്ടുകെട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തത്.
തുടർനടപടികൾ: പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ (ബ്രീത്ത് അനലൈസർ) മദ്യപിച്ചതായി തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും രക്തസാമ്പിൾ വിശദമായ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കടുത്ത വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.