ധനബില്ലിലെ മദ്യ നികുതിയിളവ് വൻ കെണി; പാസായാൽ വിൽപനയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുമതി വേണ്ടിവരില്ല: തിരുത്തണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

By  Metro Desk Jun 28, 2026, 19:56 IST
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഘടന പുതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കരട് ധനബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ബഡ്ജറ്റിനൊപ്പം നികുതി ഇളവുകൾ നിയമമാക്കുന്ന ധനബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയാൽ, പിന്നീട് മദ്യ വില്പനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് മദ്യക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കമാണെന്നും സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം അടിയന്തരമായി തിരുത്തണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:

യു.ഡി.എഫ് ചർച്ചകൾ പുകമറ: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ വില്പന മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ നടപ്പാക്കൂ എന്ന യു.ഡി.എഫിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെയും വാദം വെറും പുകമറ മാത്രമാണ്. മദ്യക്കമ്പനികളുടെ വഴിവിട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള അടവാണിത്.

നിയമപരമായ കുരുക്ക്: ധനബിൽ സഭ അംഗീകരിച്ച് നിയമമായാൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നത് തടയാൻ യു.ഡി.എഫിന് തന്നെ നിയമപരമായി കഴിയില്ല. നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന നികുതി നിർദ്ദേശം കേവലം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് (Executive Order) വഴി മരവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ ലോബികൾക്ക് സഹായം: നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു തുക സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഇത് സ്വകാര്യ മദ്യ ഭീമന്മാർക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​വരുന്ന ജൂലൈ ഒന്നിന് ധനബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് ശക്തമാകുന്നത്.

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