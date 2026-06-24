ബക്കാഡി കമ്പനിയെ സഹായിക്കാൻ മദ്യനികുതി പരിഷ്കരണം: പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് ‘സുപ്രഭാതം’; സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ (ലോ-ആൽക്കഹോൾ ബീവറേജസ്) നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി 'സുപ്രഭാതം' ദിനപത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗം. പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മദ്യക്കമ്പനിയായ ബക്കാഡിയെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ നികുതിയിളവ് എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഴിമതി ആരോപണം തികച്ചും ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുൻപ് ഫയലുകളിൽ അനക്കമില്ലാതിരുന്ന ഈ വിഷയം, പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റയുടൻ അസാധാരണമായ വേഗതയിൽ (റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ) ചുവപ്പുനാടകൾ മറികടന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട്. 251 ശതമാനമായിരുന്ന മദ്യനികുതി ഒറ്റയടിക്ക് 120 ശതമാനമായി കുറച്ചതിലൂടെ വൻകിട സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അമിതലാഭം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഈ നികുതി പരിഷ്കരണം കർണാടക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മദ്യലോബിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. ഇത്തരം വിവാദപരമായ നടപടികളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യനയം അഴിമതിയുടെ നിഴലിലാവുകയാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സർക്കാർ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ലതല്ലെന്നും സുപ്രഭാതം മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രമുഖ ദിനപത്രം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.