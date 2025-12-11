തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വടക്കന് കേരളം ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് രണ്ടാംഘട്ടില് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏഴ് ജില്ലകള് ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്. തൃശൂര് മുതല് കാസര്ഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
വടക്കന് കേരളത്തിലെ 470 പഞ്ചായത്തുകള്, 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്, ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, 47 നഗരസഭ, മൂന്ന് കോര്പ്പറേഷനുകള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടേഴ്സാണ് ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതില് കണ്ണൂര് ജില്ലയില് 14 ഉം കാസര്കോഡ് രണ്ടും വാര്ഡുകളില് സ്ഥാനാര്ഥികള് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനായി പോളിങ്ങ് ബൂത്തുകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രങ്ങളടക്കം, ഏറ്റുവാങ്ങിയ സാമഗ്രികളുമായി പോളിങ്ങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പോളിങ്ങ് ബൂത്തുകളില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 7 മുതല് വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 72,46,269 പുരുഷന്മാരും 80,90,746 സ്ത്രീകളും 161 ട്രാന്സ്ജെന്ഡറുകളും ഉള്പ്പെടെ 1,53,37,176 വോട്ടേഴ്സാണ് സമ്മതിദാനാവാകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തില് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളില് 2106 പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകളും 18 അതീവ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകള് ഉള്ളത് കണ്ണൂരിലാണ്. 1025 ബൂത്തുകള്. മലപ്പുറത്ത് 277 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളും 18 അതീവ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളും ഉണ്ട്. വയനാട്ടില് 64ഉം കാസര്കോട് ഒന്പതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് 731 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുമുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളില് അധികസുരക്ഷയും വെബ് കാസ്റ്റിങ്ങും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.