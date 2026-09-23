ലോക കേരള സഭ പിരിച്ചു വിടും; പ്രവാസികൾക്കായി ബദൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരും: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: ലോക കേരളസഭ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. പകരം ബദൽ കൊണ്ട് വരുമെന്നും പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലുണ്ടായ മഴക്കെടുതിയില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംങ്ങൾക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപ ആശ്വാസ സഹായം നല്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറക്കാൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മന്ത്രിമാരുടെ യാത്ര വിവാദത്തിലും വിവാദ വിമാനയാത്രയിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. മലപ്പുറത്തെ മഴക്കെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര നടത്തിയതിന് ആരാണ് പണം മുടക്കിയതെന്ന് പറയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. വിമാനം അയച്ചുതന്നത് പരിചയക്കാരനാണെന്നും ഇനിയും സ്വകാര്യ വിമാനത്തില് സഞ്ചരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പിണറായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ലോക കേരളസഭ. ലോകകേരള സഭ നടത്തിപ്പിലും അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടക്കം നിരവധി ആക്ഷേപം വലിയ ഉയർന്നിരുന്നു. നോർക്കയുടെ ഭാഗമായി ലോകകേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വരെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ലോക കേരളസഭയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2 കോടി രൂപയായിരുരന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നാലാം ലോകകേരളസഭയുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു കോടി, നോർക്ക പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് മീറ്റിനായി 50 ലക്ഷം, ലോക കേരളസഭ സെക്രട്ടറിയറ്റിനായി 50 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പണം അനുവദിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ചേർന്ന വകുപ്പ് തല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. വിവാദം ശക്തമാകുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോക കേരളസഭ പിരിച്ചു വിടുമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.