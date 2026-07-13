ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ എം.ഡി സ്ഥാനത്ത് കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയേക്കില്ലെന്ന് സൂചന; സർക്കാറിൽ ധാരണയായതായി റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Updated: Jul 13, 2026, 18:07 IST
behra

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെ.എം.ആർ.എൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ഇനി കാലാവധി നീട്ടിനൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാറിൽ ധാരണയായതായി സൂചന. മുൻപ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന ബെഹ്റ വിരമിച്ച ശേഷമാണ് മെട്രോയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ എത്തിയത്.

​മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെയും വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതികളുടെയും നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലെ മേൽനോട്ടം മുൻനിർത്തി മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി സർക്കാർ നീട്ടിനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടുമൊരു നീട്ടിനൽകൽ അനുവദിച്ച് പദവിയിൽ തുടരാൻ അവസരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാറിലെ പ്രമുഖർക്കിടയിലുള്ള പൊതുവികാരം.

​അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ബെഹ്റ പടിയിറങ്ങുന്നതോടെ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് പുതിയ അമരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവന്നേക്കും.

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