ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ബൈക്ക് യാത്രികര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ആലപ്പുഴ: ദേശീയപാതയില് വണ്ടാനത്ത് വാഹനാപകടത്തില് യുവാവിനും യുവതിക്കും ദാരുണാന്ത്യം. അര്ത്തുങ്കല് അരീപറമ്പില് കളത്തില് പറമ്പില് അഖില് കൃഷ്ണ (22), ചേര്ത്തല കുറുപ്പംകുളങ്ങര മട്ടുമ്മ വെളിയില് അച്ചു എസ് ദാസ് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11.50നായിരുന്നു അപകടം.
ദേശീയപാതയില് നിന്ന് സര്വ്വീസ് റോഡിലേക്ക് തിരിയവെ ബൈക്കില് ലോറിയിടിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. നിലത്തുവീണ പെണ്കുട്ടിയുടെ തലയിലൂടെ ലോറി കയറി ഇറങ്ങി. പെണ്കുട്ടി തല്ക്ഷണം മരിച്ചു.
മാര്ത്താണ്ഡത്ത് മൂന്നാം വര്ഷ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ് അച്ചു എസ് ദാസ്. പെണ്കുട്ടിയെ കായംകുളം റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ചേര്ത്തലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഐടിഐ പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി നില്ക്കുകയായിരുന്നു അഖില് കൃഷ്ണ. അയല്വാസികളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഇരുവരും. സംഭവത്തില് പുന്നപ്ര പൊലീസ് കേസെടുത്തു.