മധു കൊലക്കേസ്; ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്: കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

By  Metro Desk Updated: Jun 4, 2026, 13:37 IST
Madhu

തിരുവനന്തപുരം: അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം. കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മധുവിന്റെ മാതാവും സഹോദരിയും ജനപ്രതിനിധികളോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതികൾക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ട സ്പെഷ്യൽ കോടതി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും

നിയമപോരാട്ടത്തിനുള്ള പിന്തുണയ്ക്ക് പുറമേ, മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുതിയൊരു വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന ഉറപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ മോശം അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയത്. മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും കിടപ്പാടം ഒരുക്കാനും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

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