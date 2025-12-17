മഹാത്മ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

By Metro DeskDec 17, 2025, 19:18 IST
തൊഴിലുറപ്പ്

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS). 2005-ൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരമാണ് (MGNREGA) ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത്.

​ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പ്

​ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ കൂലിപ്പണി ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും നൽകാൻ ഈ പദ്ധതി ഗവൺമെന്റിനെ ബാധ്യസ്ഥമാക്കുന്നു. അവിദഗ്ധമായ ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള ജോലികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

​2. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

​തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യവേതനം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

​3. ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം

​അപേക്ഷ നൽകി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമം. ജോലി നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന് 'തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം' (Unemployment Allowance) നൽകാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

​4. പ്രാദേശിക വികസനം

​ഗ്രാമങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഈ പദ്ധതി വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു:

  • ​കുളങ്ങളും കിണറുകളും നിർമ്മിക്കൽ (ജലസംരക്ഷണം).
  • ​തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ.
  • ​ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം.
  • ​മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

​5. വേതന വിതരണം

​തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ ആണ് നൽകുന്നത്. ഇത് അഴിമതി ഒഴിവാക്കാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

​കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ

​കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് ഈ പദ്ധതി ഭംഗിയായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും (ഉദാഹരണത്തിന്: തെങ്ങ് തടമെടുക്കൽ, മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കൽ) കേരളത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സജീവമാണ്.

