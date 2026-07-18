അടിമുടി മാറാൻ മലപ്പുറം; റവന്യൂ ടവറും റോഡ് നവീകരണവുമായി കോടികളുടെ സമഗ്ര വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
മലപ്പുറം: ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻകിട പദ്ധതികളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. നഗരത്തിലെ റവന്യൂ ടവർ നിർമാണം, പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളുടെ നവീകരണം, റോഡ് വികസനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വികസന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നത്. നിലവിൽ യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്ന മക്കരപ്പറമ്പ്, മോങ്ങം ജംഗ്ഷനുകളിലെ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പദ്ധതിയിലൂടെ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കോട്ടപ്പടി ജംഗ്ഷൻ വീതികൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയും, മലപ്പുറം ടൗൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും (City Road Improvement Project) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മലപ്പുറം നഗരത്തിന്റെ ഗതാഗത-വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.