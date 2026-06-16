കോഴിക്കോട്ട് വീണ്ടും മലേറിയ; ഒളവണ്ണ സ്വദേശിയായ വയോധികന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ വീണ്ടും മലേറിയ (മലമ്പനി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ 62-കാരനാണ് പുതുതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പനി കഠിനമായതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ രക്തപരിശോധനയിലാണ് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ഇടപഴകിയിരുന്ന ആളാണ് രോഗബാധിതൻ. അതിനാൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാകാം രോഗം പകർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിക്കോടിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിക്കും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒളവണ്ണ മേഖലയിൽ അടിയന്തര ആരോഗ്യ യോഗം ചേരുകയും, പനിയോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണവും പ്രദേശത്ത് ഊർജിതമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.