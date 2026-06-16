കോഴിക്കോട്ട് വീണ്ടും മലേറിയ; ഒളവണ്ണ സ്വദേശിയായ വയോധികന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 17:17 IST
മലേറിയ

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ വീണ്ടും മലേറിയ (മലമ്പനി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ 62-കാരനാണ് പുതുതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പനി കഠിനമായതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ രക്തപരിശോധനയിലാണ് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ഇടപഴകിയിരുന്ന ആളാണ് രോഗബാധിതൻ. അതിനാൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാകാം രോഗം പകർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിക്കോടിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിക്കും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ഒളവണ്ണ മേഖലയിൽ അടിയന്തര ആരോഗ്യ യോഗം ചേരുകയും, പനിയോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണവും പ്രദേശത്ത് ഊർജിതമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

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