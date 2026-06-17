കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മലേറിയ; അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Jun 17, 2026, 13:33 IST
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വീണ്ടും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വളയത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളിക്കാണ് മലേറിയ സ്ഥിതീകരിച്ചത്. വളയം ടൗണ് ഉള്പ്പെടുന്ന വാര്ഡ് 14 ലാണ് യുപി സ്വദേശിക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇയാള് നാട്ടില് നിന്ന് വളയത്ത് എത്തിയത്. ശക്തമായ പനിയെ തുടര്ന്ന് വളയം ആശുപത്രിയില് ചികില്സ തേടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് നേരത്തെ അതിഥി തൊഴിലാളി ഉള്പ്പടെയുള്ളവര്ക്ക് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.