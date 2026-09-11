മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കാണാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്; ഞായറാഴ്ച സന്ദർശനം
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം കേരളത്തിലെത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 13 ഞായറാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെത്തുക. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ കേരള സന്ദർശനം.
ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് ശേഷമാകും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങുക. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മർകസ് സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മർകസിലെ സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും പ്രത്യേക പ്രാർഥനാ സംഗമത്തിനും ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ മടവൂർ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി മഖാമും അൻവർ ഇബ്രാഹിം സന്ദർശിക്കും. ഒരു ദിവസം കോഴിക്കോട് തങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം മാലിദ്വീപിലേക്ക് മടങ്ങും.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അൻവർ ഇബ്രാഹിം കാന്തപുരത്തെ കാണാൻ കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് 2022 സെപ്റ്റംബറിലും അദ്ദേഹം മർകസ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, നിക്ഷേപം, വിനോദസഞ്ചാരം, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധം എന്നിവ ശക്തമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.