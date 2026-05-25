മമ്മൂട്ടിക്ക് എം.ജി സർവകലാശാലയുടെ ആദരം; ഡി-ലിറ്റ് ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു
May 25, 2026, 11:44 IST
കോട്ടയം: മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടൻ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ആദരം. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകളും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും മുൻനിർത്തി സർവകലാശാലയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് (ഡി-ലിറ്റ്) ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു.
സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രത്യേക കോൺവൊക്കേഷൻ ചടങ്ങിൽ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഡി-ലിറ്റ് ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.