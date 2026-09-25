മണ്ഡലകാല ദർശനം സുഗമമാക്കും; ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും: എല്ലാം ശുഭമെന്ന് കെ. ജയകുമാർ
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കം നേരിട്ട് അറിയിക്കാന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരനുമായി കൂടിക്കാഴ് നടത്തി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്. വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ ആദ്യമായാണ് ഇരുവരും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ദേവസ്വം ബോര്ഡും സര്ക്കാരും സഹകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. ആശങ്കയും അസംതൃപ്തിയും മാറിയെന്നും എല്ലാം ശുഭം എന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ്് കെ ജയകുമാറും പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണത്തെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ദര്ശനം ഭംഗിയായി നടക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പൂര്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോര്ഡും ഗവണ്മെന്റും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വര്ഷത്തെ ദര്ശനം സുഗമമാക്കും എന്ന കാര്യത്തില് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ല. ഒരുമിച്ച് നീങ്ങും. മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബോര്ഡും ഗവണ്മെന്റും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത രീതിയില് ഇത്തവണ കാര്യങ്ങള് ഭംഗിയായി നടക്കും – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ഇന്ന് ചേരുന്ന ബോര്ഡ് യോഗം വിശദമായി ചര്ച്ച ചെയ്യും. നിലയ്ക്കലില് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും തീര്ഥാടകര്ക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ വ്യക്തതയ്ക്കായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് ദേവസ്വംമന്ത്രിയും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. നിരന്തരം കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട ശേഷം നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബോര്ഡിനെ അട്ടിമറിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പിഴവുണ്ടായാല് സര്ക്കാരിനെയാവും ജനങ്ങള് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയെന്നുമായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.