നാ​ല് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് വി​വാ​ഹം; യു​വ​തി ഭ​ർ​തൃ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ

By  Metro Desk May 29, 2026, 12:25 IST
Dead

കണ്ണൂർ: നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ന​വ​വ​ധു​വി​നെ ഭ​ർ​തൃ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​രി​മ്പം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​കാ​ശ്‌ മോ​ഹ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും ര​മേ​ശ​ന്‍-​താ​ര ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളു​മാ​യ സാ​ന്ദ്ര​താ​ര (22) യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ച​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തി​യെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു മു​റി​യി​ലെ ജ​ന​ൽ ക​മ്പി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് പോ​ലീ​സ് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ലു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് സാ​ന്ദ്ര​യും ആ​കാ​ശും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സാ​ന്ദ്ര​താ​ര​യു​ടെ കു​ടും​ബം നേ​ര​ത്തെ ത​ളി​യി​ല്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ബാ​വു​പ്പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.

മൃ​ത​ദേ​ഹം പ​രി​യാ​രം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ര്‍​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് പോ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജ്ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like