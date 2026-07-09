കോറോ ഹെൽത്ത് കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ: പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം; ‘ഇടപെടാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്’
കൊച്ചി: പ്രമുഖ ഹെൽത്ത്കെയർ അനലിറ്റിക്സ് കമ്പനിയായ കോറോ ഹെൽത്തിലെ (CorroHealth) കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ നിർണായക ഇടപെടലുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി. വിഷയം ചർച്ചകളിലൂടെ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. 800-ലധികം ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിയമപരമായി ഇടപെടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
യാതൊരുവിധ മുൻകൂർ അറിയിപ്പുമില്ലാതെ ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ട കമ്പനിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കാണിച്ച് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കാൻ കമ്പനി മടി കാണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
വരുന്ന ജൂലൈ 10-ന് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനി അധികൃതരുമായി ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുനയ ചർച്ചയിൽ കമ്പനിയുടെ കൺട്രി മാനേജരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ലേബർ കോഡ് മുൻനിർത്തിയാണ് പിരിച്ചുവിടൽ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാദമെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ ഈ ലേബർ കോഡ് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുള്ള ഈ പിരിച്ചുവിടൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട നാനൂറോളം വരുന്ന ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും.