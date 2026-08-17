നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാൻഡ് മലബാർ ഹോട്ടലിൽ വൻ തീ പിടിത്തം; അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കുന്നു

By  Metro Desk Aug 17, 2026, 13:02 IST
തീ

നെടുമ്പാശ്ശേരി: നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് മലബാർ ഹോട്ടലിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ആളുകൾ ഹോട്ടലിനുള്ളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തീ പടർന്നുപിടിച്ചത്. സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ടതോടെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനായി. അപകടത്തിൽ ആളപായമോ ആർക്കും പരിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

​ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയർന്ന തീ പെട്ടെന്ന് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ആലുവ, അങ്കമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 

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