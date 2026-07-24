കാസർകോട് ചട്ടഞ്ചാലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; തീ നിയന്ത്രണവിധേയം

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 08:04 IST
ഫയർ ഫോഴ്സ്

കാസർകോട്: ചട്ടഞ്ചാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തീവ്രശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.

​രാവിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാരാണ് വിവരം ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വൻതോതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാല് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്.

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