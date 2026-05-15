കൊറിയർ സർവീസിന്റെ പേരിൽ വൻ തട്ടിപ്പ്; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്!
കോഴിക്കോട്: ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊറിയർ സർവീസുകളുടെയും പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും പേരിൽ പുതിയ തരം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് (Parcel Fraud) വ്യാപിക്കുന്നു. പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമായ ICICI ബാങ്കാണ് തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
🛑 തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:
വ്യാജ സന്ദേശം: നിങ്ങളുടെ വിലാസം അപൂർണ്ണമാണെന്നും അതിനാൽ പാഴ്സൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കാണിച്ചുള്ള SMS മൊബൈലിൽ വരുന്നു.
ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക്: വിലാസം പുതുക്കാനായി സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ഒരു ലിങ്കും ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിലാസം മാറ്റാനുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും.
ചെറിയ തുക, വലിയ ചതി: വിലാസം മാറ്റുന്നതിന് വെറും 25 രൂപയോ 50 രൂപയോ 'ടോക്കൺ പേയ്മെന്റ്' ആയി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഇതിനായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നു: കാർഡ് നമ്പറും CVV-യും നൽകുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകാർ കൈക്കലാക്കുകയും അക്കൗണ്ടിലെ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
✅ എങ്ങനെ സ്വയം രക്ഷിക്കാം?
അപരിചിത ലിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക: അപരിചിതമായ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഒരിക്കലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
തിടുക്കം കാണിക്കരുത്:
ഭയപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചോ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ സംശയത്തോടെ മാത്രം കാണുക.
ഔദ്യോഗികമായി പരിശോധിക്കുക:
ഡെലിവറി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ കസ്റ്റമർ കെയർ വഴിയോ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക.
📞 പരാതിപ്പെടാൻ:
നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ പരാതിപ്പെടുക:
National Cyber Crime Helpline: 1930
Cyber Crime Portal:
cybercrime.gov.in
Sanchar Saathi Portal: sancharsaathi.gov.in
ICICI Bank Helpline: 1800 2662 / antiphishing@icicibank.com