കള്ളാടിയിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ: മന്ത്രിമാരായ എ.പി അനിൽ കുമാറും ടി.സിദ്ദീഖും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വയനാട്ടിലേക്ക്; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ നിർദേശം
വയനാട്: മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപം തുരങ്കപാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വൻ നാശനഷ്ടം. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകട സ്ഥലത്ത് നിരവധി ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പരിക്കേറ്റ ആറോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദുരന്തനിവാരണ-രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി അനിൽ കുമാറും മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുകയും മന്ത്രിമാരോട് ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
തുരങ്കപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതുമൂലമുണ്ടായ മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണ് കള്ളാടിയിലേതെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ് പ്രതികരിച്ചു. മണ്ണ് മാറ്റാൻ നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കള്ളാടിയിലെ തുരങ്കപാത പ്രവൃത്തിയുമായി തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി അനിൽ കുമാറും വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കള്ളാടിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി ഊർജിതമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തസ്ഥലത്തേക്ക് വയനാട്ടിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും രണ്ട് എൻഡിആർഎഫ് (NDRF) സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും നാട്ടുകാരും സംയുക്തമായാണ് നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.