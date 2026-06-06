ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി; ഡോ. ബി. അശോകും എൻ. പ്രശാന്തും സർവീസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ഭരണതലപ്പത്ത് വലിയ അഴിച്ചുപണികൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നു. കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികളെത്തുടർന്ന് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന മുതിർന്ന ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡോ. ബി. അശോക്, എൻ. പ്രശാന്ത് എന്നിവർ ഉടൻ സർവീസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ പിൻവലിച്ച് സുപ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല നൽകാനാണ് പുതിയ നീക്കം.
ഭരണരംഗത്ത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും വേഗതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് സമഗ്രമായ ഈ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. വിവിധ ചട്ടലംഘനങ്ങളും സർക്കാരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻപ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലെ ഭരണസാഹചര്യങ്ങളും സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവും പരിഗണിച്ച് ഇരുവരുടെയും സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഐ.എ.എസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി കൂടിയായ ഡോ. ബി. അശോകിനും, 'കലക്ടർ ബ്രോ' എന്ന പേരിൽ ജനപ്രിയനായ എൻ. പ്രശാന്തിനും ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന നിർണായക വകുപ്പുകൾ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും സ്ഥാനചലനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങും.