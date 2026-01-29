എംസി റോഡ് 24 മീറ്റർ വീതിയിൽ നാലുവരിയാക്കും; കിഫ്ബി വഴി 5127 കോടി വകയിരുത്തി
Jan 29, 2026, 13:10 IST
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള എംസി റോഡ് 24 മീറ്റർ വീതിയിൽ നാല് വരി പാതയായി പുനർനിർമിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായി കിഫ്ബി വഴി 5217 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു.
എംസി റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കിളിമാനൂർ, നിലമേൽ, ചടയമംഗലം, ആയൂർ, പന്തളം, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നീ ബൈപ്പാസുകളുടെ നിർമാണവും വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളുടെ വികസനവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കും
കൊട്ടാരക്കര ബൈപ്പാസ് നിർമാണത്തിനായി 110.36 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.