മെസ്സി സൗഹൃദ മത്സരത്തിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി
കൊച്ചി: മെസ്സിയുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകി റിപ്പോർട്ടർ ടിവി മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ.റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി.
മെസ്സി തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തു. 2025 ഒക്ടോബർ 17 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഫണ്ട് ലഭ്യമെന്ന് യോഗത്തെ അറിയിച്ചത്. സി എസ് ആർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്നിവക്കൊപ്പമാണ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യവും അറിയിച്ചത്. യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സിൽ കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, മെസി തട്ടിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും മുൻ സർക്കാറിന് മേൽ കെട്ടിവച്ച് തലയൂരാനാണ് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ശ്രമം. നീക്കങ്ങൾ എല്ലാം സർക്കാർതലത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നും, സ്പോൺസർ ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് തന്നെ സമീപിച്ചത് സർക്കാർ ആണെന്നുമായിരുന്നു ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്.