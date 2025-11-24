നാടിന്റെ ശബ്ദമാകാൻ 'മെട്രോ ജേണൽ ഓൺലൈൻ മഞ്ചേരി ന്യൂസ്'; ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു

By Metro DeskNov 24, 2025, 10:19 IST
Metro
മഞ്ചേരി: പ്രാദേശിക മാധ്യമരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 'മെട്രോ ജേണൽ ഓൺലൈൻ മഞ്ചേരി ന്യൂസ്' പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. മഞ്ചേരിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന മഞ്ചേരി ന്യൂസിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ചേരി എം.എൽ.എ അഡ്വ. യു.എ. ലത്തീഫ് നിർവഹിച്ചു.

കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വന്തമായി ന്യൂസ് ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ച്, അതാത് പ്രദേശത്തെ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുക എന്ന മെട്രോ ജേണലിന്റെ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മഞ്ചേരി ന്യൂസിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നാടിന്റെ വികസനം, നാട്ടുകാരുടെ വാർത്തകൾ

ഒരു നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ വികസനം സാധ്യമാകുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും കൃത്യമായി അധികാരികളുടെ മുൻപിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. മഞ്ചേരിയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള വാർത്തകൾ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ പ്രാദേശിക ജനതയുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് മെട്രോ ജേണൽ മഞ്ചേരി ന്യൂസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പ്രാദേശിക വിപണിക്ക് കരുത്തേകാൻ

വാർത്തകൾക്കൊപ്പം തന്നെ മഞ്ചേരിയിലെ വ്യാപാര-വാണിജ്യ മേഖലയുടെ വളർച്ചയിലും നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ചാനൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നാട്ടിലെ ബിസിനസുകാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മെട്രോ ജേണൽ അവസരമൊരുക്കും. ചെറുകിട-വൻകിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രാദേശിക ബിസിനസുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമാണ് മെട്രോ ജേണൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മെട്രോ ജേണൽ സാരഥികളായ സലാഹുദ്ദീൻ ഒളവട്ടൂർ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, മെട്രോ ജേണൽ), സഹല പി (ഡയറക്ടർ), മുഹമ്മദ് നുഅ്മാൻ പി (അസോസിയേറ്റ് പാർട്ണർ), മനു റഹ്മാൻ (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ), സലീത്ത് (മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്) തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

മഞ്ചേരിയുടെ വാർത്താ ലോകത്ത് ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായും, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത തോഴനായും മാറാൻ മെട്രോ ജേണൽ മഞ്ചേരി ന്യൂസ് സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.

Tags

Share this story

Featured

You may like