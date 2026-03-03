കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കാന നിർമാണത്തിനിടെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു
Mar 3, 2026, 17:11 IST
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് കാന നിർമാണത്തിനിടെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു
വലിയവീട്ടിൽ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിസരം മുള്ളൻബസാർ-വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിലാണ് അപകടം. ഇന്നുച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. ബംഗാൾ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മൊഹാബുൽ ഇസ്ലാമാണ് മരിച്ചത്
അപകടത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റ ബംഗാൾ സ്വദേശി സൈഫു മണ്ഡലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ നിലയും ഗുരുതരമാണ്.