പാൽ വിലയിലും ഷോക്ക്; അമൂലിന് പിന്നാലെ മദർ ഡയറിയും വിലകൂട്ടി: പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ന് മുതൽ
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ പാൽ വില വർദ്ധിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പാൽ ഉൽപാദന കമ്പനികളായ അമൂലും മദർ ഡയറിയും തങ്ങളുടെ പാക്കറ്റ് പാലിന് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരു കമ്പനികളുടെയും പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇന്ന് മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പൗരന്മാർക്ക് വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിട്ട് തുടങ്ങി.
അമൂൽ പാലിന് ലിറ്ററിന് രണ്ടു രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മദർ ഡയറിയും തങ്ങളുടെ പാക്കറ്റ് പാലിന് ലിറ്ററിന് രണ്ടു രൂപ കൂട്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. മേഖലയിൽ ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചതാണ് വില കൂട്ടാൻ കാരണമായതെന്നാണ് കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഒരു ലിറ്റർ അമൂൽ പാലിന്റെ പുതിയ നിരക്ക്
ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അമൂൽ വില വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2025 മെയ് ഒന്നിനായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് വില കൂട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ മെയ് 14 മുതൽ ലിറ്ററിന് 2 രൂപ വീതം വർദ്ധിച്ചു. ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ പുതിയ പാൽ വിലകൾ നോക്കുമ്പോൾ, അമൂൽ ബഫല്ലോ മിൽക്ക് ലിറ്ററിന് 73 രൂപയിൽ നിന്ന് 75 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. കൂടാതെ, ഇനിമുതൽ അമുൽ ഗോൾഡ് ലിറ്ററിന് 69 രൂപയും അമൂൽ താസ ലിറ്ററിന് 57 രൂപയുമായിരിക്കും.
വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് മദർ ഡയറിയും
അമൂലിന് പിന്നാലെ മദർ ഡയറിയും തങ്ങളുടെ പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം മദർ ഡയറി പാലിന് ലിറ്ററിന് 2 രൂപ അധികം നൽകണം. ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ലിറ്ററിന് 72 രൂപ, ടോൺഡ് മിൽക്ക് ലിറ്ററിന് 60 രൂപ, ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക് ലിറ്ററിന് 54 രൂപ, പശുവിൻ പാൽ ലിറ്ററിന് 62 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ.
കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയും പാക്കേജിംഗ് ചെലവും വർദ്ധിച്ചതാണ് വില കൂട്ടാൻ കാരണമെന്ന് അമൂൽ വ്യക്തമാക്കി. ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളാണ് വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് മദർ ഡയറിയും അറിയിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു?
കഴിഞ്ഞ വർഷം കന്നുകാലി തീറ്റ, പാൽ പാക്കേജിംഗ് ഫിലിം, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ വില വർദ്ധിച്ചതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ജിസിഎംഎംഎഫ് അറിയിച്ചു. 2025 മെയ് മുതൽ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന പാൽ സംഭരണ വില 3.7% വർദ്ധിച്ചതായും ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന ഓരോ രൂപയിലും ഏകദേശം 80 പൈസ നേരിട്ട് പാൽ ഉൽപാദകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അമൂൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വില ഉറപ്പാക്കാനും വരും മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പാൽ ഉൽപാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പരിഷ്കരണം സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.