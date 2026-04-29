മില്മ പാലിന് 4 രൂപ കൂടും; വിലവര്ധന ഉടന് നിലവില് വരില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് മില്മ പാലിന് ലിറ്ററിന് നാലുരൂപ കൂട്ടാന് ധാരണ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് തീരുമാനം ഉടന് നടപ്പിലാക്കില്ല. മില്മ ബോര്ഡ് യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. മൂന്ന് മുതല് ആറ് രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം.
വില ഇപ്പോള് വര്ധിപ്പിച്ചാല് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ബോര്ഡിന്റെ ആശങ്ക. ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തയച്ചിട്ടും അനുകൂലമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല് തീരുമാനം ഇപ്പോള് നടപ്പാക്കാത്തതിന് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് ചില യൂണിയനുകള് ആരോപിക്കുന്നു. സര്ക്കാര് മാറുകയാണെങ്കില് വില വര്ധനയുടെ പഴി പുതിയ സര്ക്കാരിന്റെ തലയിലിട്ട് തടിതപ്പാന് ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം.
യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ എറണാകുളം യൂണിയന് ഭാരവാഹികള് യോഗത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. വില വര്ധനവ് ഉടന് നടപ്പിലാക്കാന് തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രതിഷേധം. വില വര്ധനയുണ്ടാകുമെന്ന് ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡിസംബറില് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇത് നടപ്പിലാക്കാത്തതിലാണ് എറണാകുളം യൂണിയന് ഭാരവാഹികള് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തത്വത്തില് വില വര്ധന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം.