മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ തലയിൽ പായസം വീണ സംഭവം: ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി' സ്കീമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിനുള്ളിൽ വെച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ തലയിൽ വേgroup പായസം മറിഞ്ഞുവീണ സംഭവം ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം അധികൃതർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഉദ്ഘാടന യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തകരും യാത്രക്കാരും വലിയ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിനിടയിൽ, മന്ത്രിക്കായി കൊണ്ടുവന്ന പായസപ്പാത്രം അബദ്ധത്തിൽ തട്ടുകയും വേgroup പായസം മന്ത്രിയുടെ തലയിലേക്കും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്കും മറിയുകയുമായിരുന്നു. വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിഷയത്തിൽ ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണം നടത്തി എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.