സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമർശം: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ
തിരുവനന്തപുരം: സൗജന്യ യാത്രയും പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവരീതികളും സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ. താൻ നടത്തിയ വാക്കുകൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും സാമൂഹിക അവസ്ഥയെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം. 'പണം കൊടുക്കേണ്ടാത്ത സൗജന്യ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുന്നു; അതേസമയം മക്കളെ വലിയ ഫീസ് നൽകി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കും. രോഗം വന്നാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ മടിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കിടക്കും' എന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ.
മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും സ്ത്രീ സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി. സൗജന്യ ബസ് യാത്ര ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും അത് ഔദാര്യമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സി.പി. ജോണിന്റെ പരാമർശത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
വിമർശനങ്ങൾ കടുക്കുകയും സ്വന്തം മുന്നണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എതിർപ്പുകൾ ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രസ്താവന തിരുത്തി ഖേദ പ്രകടനവുമായി മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത്. സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം വഴി നിർധനരായ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് താൻ താത്വികമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും, വാക്കുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.