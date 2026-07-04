മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു; വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെന്ന് വിശദീകരണം
Jul 4, 2026, 12:15 IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ രണ്ട് പ്രമുഖർ രാജിവെച്ചു. മന്ത്രിയുടെ അഡിഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് തങ്ങളുടെ പദവികൾ ഒഴിഞ്ഞത്.
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഇരുവരുടെയും രാജിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം പുതിയ ആളുകളെ തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. എന്നാൽ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.