മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു; വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെന്ന് വിശദീകരണം

By  Metro Desk Jul 4, 2026, 12:15 IST
കെ മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ രണ്ട് പ്രമുഖർ രാജിവെച്ചു. മന്ത്രിയുടെ അഡിഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് തങ്ങളുടെ പദവികൾ ഒഴിഞ്ഞത്.

​വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഇരുവരുടെയും രാജിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം പുതിയ ആളുകളെ തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. എന്നാൽ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.

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