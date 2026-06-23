സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയ കാര്യം സമ്മതിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 09:56 IST
Minister Sunny Joseph

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നിയമസഭയിൽ സമ്മതിച്ച് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെയാണ്, സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് തികച്ചും സവിശേഷമായ ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.

​വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇവയാണ്:

വായ്പയായി വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനൽകൽ: കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമായി കടം വാങ്ങിയിരുന്ന വൈദ്യുതി ഈ ജൂൺ മാസത്തോടെ തിരിച്ചുനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

മഴക്കുറവ്: മൺസൂൺ എത്തിയിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച തോതിൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിനെയും ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തെയും കടുത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ചു.

ഉയർന്ന ഉപഭോഗം: കടുത്ത ചൂടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാരണമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല.

​ദേശീയതലത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവും ഇതിന് കാരണമാണെന്നും, ഈ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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