സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയ കാര്യം സമ്മതിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നിയമസഭയിൽ സമ്മതിച്ച് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെയാണ്, സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് തികച്ചും സവിശേഷമായ ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇവയാണ്:
വായ്പയായി വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനൽകൽ: കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമായി കടം വാങ്ങിയിരുന്ന വൈദ്യുതി ഈ ജൂൺ മാസത്തോടെ തിരിച്ചുനൽകേണ്ടതുണ്ട്.
മഴക്കുറവ്: മൺസൂൺ എത്തിയിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച തോതിൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിനെയും ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തെയും കടുത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ചു.
ഉയർന്ന ഉപഭോഗം: കടുത്ത ചൂടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാരണമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല.
ദേശീയതലത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവും ഇതിന് കാരണമാണെന്നും, ഈ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.