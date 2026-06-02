മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ബന്ധുനിയമനം; സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയതിൽ വിവാദം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി-പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദം പുകയുന്നു. മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ (അളിയൻ) ഉന്നത ശമ്പളമുള്ള ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിയമിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ ഉളിക്കൽ സ്വദേശിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ബെന്നി തോമസിനെയാണ് മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരുടെ പുതുക്കിയ സ്റ്റാഫ് പട്ടിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതുഭരണവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഈ ബന്ധുനിയമന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അർഹരായ സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അവഗണിച്ച് മന്ത്രിമാർ സ്വന്തക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷമായ എൽഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിന്റെ വിശദീകരണവും പ്രതികരണവും:
അതേസമയം, ബന്ധുനിയമന വിവാദം കനത്തതോടെ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനെയും ബെന്നി തോമസിനെയും പൂർണ്ണമായി ന്യായീകരിച്ച് ഒരുവിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബെന്നി തോമസ് മന്ത്രിയുടെ വെറുമൊരു ബന്ധു മാത്രമല്ലെന്നും അടിമുടി കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ വ്യക്തിയാണെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം.
നിലവിൽ കണ്ണൂർ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ബെന്നി തോമസ് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലെ സജീവ സംഘാടകനായ അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ യോഗ്യതയുമുണ്ടെന്നും, കേവലം 'ബന്ധു' എന്ന ലേബലിൽ ഒതുക്കി വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുമാണ് അനുകൂലികളുടെ വിശദീകരണം. എങ്കിലും, പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റയുടനെയുള്ള ഈ നിയമനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിനകത്തും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായേക്കും.